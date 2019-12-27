Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması
Haberler » Dünya » Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması - Haberler

Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması

Paris'te Noel grevleri, Berlin'de Noel yüzmesi, Asya'da 'Halka' Güneş tutulması

27.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:12
Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması

Frnsa'da kutlamalarını felç eden grevlerden 'da Noel tatilinde deniz keyfine; 'da çocukları rüzgar tünelinde eğlendiren Noel Baba'nın akrobat yardımcılarından sadece kıtasında görülebilen Halka Güneş tutulmasına...


İşte haftanın en ilginç no commentleri... Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler