Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması

27.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:12

Frnsa'da Noel kutlamalarını felç eden grevlerden Almanya'da Noel tatilinde deniz keyfine; İspanya'da çocukları rüzgar tünelinde eğlendiren Noel Baba'nın akrobat yardımcılarından sadece Asya kıtasında görülebilen Halka Güneş tutulmasına...



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