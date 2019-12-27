Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması
Paris'te Noel grevleri, Berlin'de Noel yüzmesi, Asya'da 'Halka' Güneş tutulması
27.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:12
Frnsa'da Noel kutlamalarını felç eden grevlerden Almanya'da Noel tatilinde deniz keyfine; İspanya'da çocukları rüzgar tünelinde eğlendiren Noel Baba'nın akrobat yardımcılarından sadece Asya kıtasında görülebilen Halka Güneş tutulmasına...
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Kaynak: Euronews.com