Paris'te Noel alışverişinde Covid-19 önlemleri unutuldu
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Paris'te Noel alışverişinde Covid-19 önlemleri unutuldu

23.12.2020 21:00 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:05
Paris'te Noel alışverişinde Covid-19 önlemleri unutuldu

Fransa'nın başkenti Paris'te Noel alışverişi için mağazalara hücum eden halk, uzun kuyruklar oluşturdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Noel alışverişi için mağazalara hücum eden halk, uzun kuyruklar oluşturdu.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, gündüz vakti sokaklarda uzun kuyruklar oluşuyor. Fransa halkı Noel alışverişi için mağazalara akın ederken, oluşan uzun kuyrukta sosyal mesafe önlemleri de hiçe sayılıyor. Başkent Paris'te birçok büyük mağazanın önünde korona virüs tedbirlerini hiçe sayan halk, alışveriş yapmak için birbiriyle yarıştı. Kafe ve restoranlar, sinema, tiyatro ve salonları kapalı iken mağazaların önlerinde yüzlerce kişinin iç içe olduğu görüldü.

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana Covid-19 salgını nedeniyle zor dönemler geçiren kültür-sanat dünyasının önemli işletmelerinden sinema ve tiyatro salonlarının 7 Ocak 2021 tarihine kadar kapatılmasına karşı Danıştay nezdinde yapılan itiraz ise reddedildi. Sinema ve tiyatro işletmeleri temsilcilerinin yaptığı başvuruyu değerlendiren Danıştay, hükümet tarafından alınan ve Başbakan Jean Castex tarafından açıklanan kararın sağlık krizi nedeniyle yerinde bir karar olduğuna hükmetti.

Noel ve yılbaşı nedeniyle tiyatro ve sinema salonlarının açılması yönünde girişimde bulunan sektör temsilcileri, Danıştay'ın kararını "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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