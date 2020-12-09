Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin kırmızı halılarla karşılanması protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin kırmızı halılarla karşılanması protesto edildi

09.12.2020 00:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:06
Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin kırmızı halılarla karşılanması protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkeye 7 Aralık'ta düzenlediği resmi ziyaret protesto edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkeye 7 Aralık'ta düzenlediği resmi ziyaret protesto edildi.

Ulusal Meclis binası önünde toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un es-Sisi'yi Elysee Sarayı'nda kırmızı halılarla karşılamasını protesto etti.

Çok sayıda uluslararası insan hakları kuruluşu temsilcisi ile Avrupa Birliği parlementerleri ve Fransız muhalif milletvekillerinin katıldığı protestoda, Macron'un, darbeyle başa gelen es-Sisi gibi bir diktatörü silah satmak için ağırladığı belirtilerek tepki gösterildi.

Gösteriye katılan İnsan hakları kuruluşlarının temsilcileri, Mısır hapishanelerinde binlerce masum insan ile gazetecinin tutulduğunu hatırlatarak, uluslararası toplumu, tutukluların serbest bırakılması için Sisi yönetimine baskı yapmaya çağırdı.

Sisi'nin kırmızı halıyla karşılanmasına "kanlı diktatör" nitelemesi yapan göstericiler, Fransız medyasını sessiz kalmakla suçladı.

Paris'teki İnsan Hakları kuruluşlarından birinin temsilciliğini yapan Mısır asıllı Magda Mahfuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sisi'nin Macron tarafından karşılanmasını protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanının, Mısır'daki insan hakları ihlalleriyle ilgileneceğine ilişkin verdiği sözleri unutarak Sisi'yi kabul ettiğini belirten Mahfuz, "Bu bir felaket. Mısır hapishanelerinde çocuk, yaşlı, genç binlerce insan tutuluyor, ölüm cezaları veriliyor. Ziyarete izin verilmiyor, yatacakları yatakları, battaniyeleri bile yok." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda dün Sisi'yi kırmızı halıyla karşılamıştı.

Uluslararası toplum ve insan hakları savunucuları, "Sisi gibi bir diktatörün özgürlüklerden dem vuran Fransa'da karşılanmasına" tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi Fransa'da
Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi Fransa'da
Son dakika haberi... Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Son dakika haberi... Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Moldova'da cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtlayan yasa protesto edildi
Moldova'da cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtlayan yasa protesto edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin kırmızı halılarla karşılanması protesto edildi - Paris
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 00:08:40. #1.15#
title