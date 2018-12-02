Paris'te Meydanlar Savaş Alanına Döndü

Fransa'da Sarı Yeleklilerin 2 hafta içerisinde gerçekleştirdiği 3. eylem gününden geriye kalan görüntüler savaş alanını aratmadı. Eylemlerin Paris ayağında İçişleri Bakanlığının verilerine göre 287 gözaltı gerçekleşti ve 17'si güvenlik güçleri mensubu toplam 110 yaralandı. İtfaiye ekiplerinin de yoğun çalıştığı günde 6 binanın ateşe verildiği, 190 yangına da müdahale edildiği öğrenildi. Fransa çapında 65 bin güvenlik güçleri mensubu görevlendirilirken yine ülke çapında 75 bin kişinin Sarı Yelekliler eylemine katıldığı bildirildi. Fransa'nın diğer bölgeleri ise daha sakin değildi. Bazı bölgelerde büyük yangınlar çıkarıldığı, Puy-en-Velay'de valiliğin ateşe verildiği ve Bordeaux'da patlama sebebiyle bir vatandaşın elini kaybettiği öğrenildi. Yüzlerce aracın ateşe verildiği, güvenlik güçleri ile eylemciler arasında şiddetli bir mücadelenin gerçekleştiği günün ardından geriye kalan görüntüler savaş alanını aratmadı. Çevik kuvvet tarafından şiddet gören ve yaralanan vatandaşların görüntüleri paylaşıldı, aralarında yaşlıların da olduğu eylemcilere polisin sert müdahalesi vatandaşların "diktatörlük" yorumu yapmasına sebep oldu. Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner "OHAL ilan etmek benim için tabu bir şey değil" açıklamasını yaparak OHAL ilan edilme ihtimali olduğunun sinyalini verdi.

(İHA)