Paris'te metro çalışanlarının grevi ulaşımı aksattı

Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarının greve gitmesiyle başkent ve çevresinde ulaşım aksadı.

RATP çalışanları, Fransa Genel İş Konfederasyonu (CGT), FO, Solidaires gibi birçok sendikanın ortak çağrısıyla, yükselen fiyatlara karşı maaş zammı isteğiyle greve gitti.

Sendikalar, RATP yönetiminin maaş artışını 2022 yılı için yüzde 2,7 olarak anons ettiğini ancak tüm çalışanlar baz alınınca söz konusu artışın yüzde 0,4'e tekabül ettiğini belirterek bunu kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Sendikalar ayrıca gelecek 3 yıl için tüm RATP çalışanlarını kapsayacak yıllık yüzde 3'lük bir artış talep etti.

Diğer yandan RATP'nin internet sitesinde, metro hatlarının nerdeyse yarısının tüm gün erişime kapalı olacağı, diğer 6 metro hattı ve biri hariç tüm tramvay hatlarının sadece sabah ve akşam iş saatlerinde düşük kapasiteyle çalışacağı duyuruldu.

Paris'te de çok sayıda metro durağının kapalı olduğu ve otobüs seferlerinin aksadığı gözlemlendi.

Metro duraklarında yığılmanın yaşandığı Paris'te bazı kent sakinleri şahsi araçlarını kullanmayı tercih etti. Bu nedenle Paris ve civar kent yollarında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.

Yüzlerce çalışanın binaya girdiği görüldü

Basında yer alan haberde, Fontenay-sous-Bois kentinde bir araya gelen sendika ve RATP yönetimin görüştüğü anda, yüzlerce çalışanın binaya girdiği görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, çalışanların "Patronların kasasında para var" sloganları attığı duyuldu.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal ise BFM TV'ye yaptığı açıklamada "RATP'in grevine anlam veremediğini" ifade etti.