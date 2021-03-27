Paris'te maske ve aşı karşıtı protesto
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Paris'te maske ve aşı karşıtı protesto

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Paris'te maske ve aşı karşıtı protesto

Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatlet Meydanı'nda toplanan göstericiler, Covid-19 aşıları ve maske takmaya karşı protesto düzenledi.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatlet Meydanı'nda toplanan göstericiler, Covid-19 aşıları ve maske takmaya karşı protesto düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılara ve maske takmaya karşı protesto düzenlendi. Başkentte bulunan Chatlet Meydanı'nda toplanan çok sayıda maskesiz gösterici, "Aşılama yükümlülüğüne hayır, seçme özgürlüğüne evet", "Maske yok, mesafe yok", "Kişisel özgürlüğe dokunulamaz" ve "Yaşasın özgürlük" sloganları attı. Gösteride, aralarında doktor ve müzisyenlerin de bulunduğu protestocular maskelerini çıkararak, hükümetin bozduğu ekonomiyi halka keseceği maske cezası ile düzeltmeye çalıştığını öne sürdü. Maskeleri, koruduğuna inandıkları için değil, ceza ödememek için taktıklarını belirten protestocular, aşı olmayacaklarını ifade ettiler. Gösterilerde, Covid-19 ile ilgili tüm yasak ve kısıtlamaların kaldırılması talep edildi.

Korona virüs salgınının etkisini sürdürdüğü Fransa'da hükümet, mutasyonlu virüsün ülkede yayılmasını engellemek için tedbirleri sıkılaştırmıştı. Ülke genelinde maskelerin takılmasına yönelik sıkı denetimler başlatılmış, denetim için tren garları ve havalimanlarında yaklaşık 90 bin polis görevlendirilmişti. Maske takmayanlara yüklü cezalar kesileceği de belirtilmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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