Paris'te Market İzdihamı
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Corona virüsü ile mücadelede yeni önlemler açıklaması ve seyahatlere kısıtlama getirmesinin ardından Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'te kalabalık bir grup markete akın etti.
18.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:47
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Corona virüsü ile mücadelede yeni önlemler açıklaması ve seyahatlere kısıtlama getirmesinin ardından Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'te kalabalık bir grup markete akın etti.
Kaynak: DailyMotion.com