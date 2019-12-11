: Paris'te maç öncesi Galatasaray taraftarları ile polis arasında gerilim

11.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:27

Paris'te Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Galatasaray taraftarlarıyla polis arasında arbede yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, maçın oynanacağı Parc des Princes stadı çevresinde toplanan bir grup bölgedeki kafelerden birinde kavgaya karıştı. View on euronews

Haber Videosu