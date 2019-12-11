Paris'te maç öncesi Galatasaray taraftarları ile polis arasında gerilim
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Paris'te maç öncesi Galatasaray taraftarları ile polis arasında gerilim

Paris'te Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Galatasaray taraftarlarıyla polis arasında arbede yaşandı.

11.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:27

'te Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarlarıyla arasında arbede yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, maçın oynanacağı Parc des Princes stadı çevresinde toplanan bir grup bölgedeki kafelerden birinde kavgaya karıştı. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Paris'te maç öncesi Galatasaray taraftarları ile polis arasında gerilim
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