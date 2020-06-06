- Paris'te kültür ve sanat çalışanlarından protesto
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- Paris'te kültür ve sanat çalışanlarından protesto

- Paris'te kültür ve sanat çalışanlarından protesto Fransa'nın başkenti Paris'te korona virüs nedeniyle çalışamayan kültür ve sanat çalışanları, hükümetin sektöre yardımda bulunmadığı gerekçesiyle protesto düzenledi.

06.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:50

- Paris'te kültür ve sanat çalışanlarından protesto

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te korona virüs nedeniyle çalışamayan kültür ve sanat çalışanları, hükümetin sektöre yardımda bulunmadığı gerekçesiyle protesto düzenledi.

Fransa'da kültür ve sanat çalışanları başkent Paris'teki Kültür Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, korona virüs salgını nedeniyle bir çok sektöre yardımda bulunan hükümetin kültür ve sanat için yardımda bulunmadığını belirtti.

Gösteriye katılanlar korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında maske takıp sosyal mesafeyi korudu. Göstericiler bakanlık binasına girmelerini önlemek için kendilerini çember içine alan polisleri alkışlarla protesto etti.

Gösteriyi organize eden bir yetkili yaptığı konuşmada, ulusal hava yolu şirketi Air France'a 7 milyar euro, otomotiv üreticisi Renault'ya ise 5 milyar dolar yardım yapıldığını ancak, kültür temsilcisi Fransa'nın bu alandaki çalışanlara gerekli yardımı yapmadığını söyledi.

- Paris'te kültür ve sanat çalışanlarından protesto

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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