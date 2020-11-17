Paris'te karantina protestosu
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Paris'te karantina protestosu

17.11.2020 18:06 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:10
Paris'te karantina protestosu

Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması protesto edildi.

Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması protesto edildi. Başkent Paris sokakları savaş alanına döndü.

 Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması protesto edildi. Sarı yelekliler ve çöp toplayıcıların katıldığı protestoda Fransa hükümetinin aldığı sokağa çıkma kısıtlamasına tepki gösterildi. Gösteriye katılanlar, bank ve çöp bidonu ateşe verdi. Öte yandan 30 Ekim itibarıyla başlayan yasak 1 Aralık'a kadar geçerli olacak. Karar doğrultusunda bar, restoran ve mağazalar kapatılacak, insanların yalnızca işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkmasına izin verilecek. Üniversiteler dışında tüm okullar da açık olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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