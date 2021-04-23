Son dakika... - Paris'te karakolda bıçaklı saldırı: 1 ölü
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Son dakika... - Paris'te karakolda bıçaklı saldırı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KAPLAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre - Paris'te karakolda bıçaklı saldırı: 1 ölü Fransa'nın başkenti Paris'in dışındaki Rambouillet'teki bir karakola giren saldırganın bıçakladığı polis memuru hayatını kaybetti.

- Paris'te karakolda bıçaklı saldırı: 1 ölü

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'in dışındaki Rambouillet'teki bir karakola giren saldırganın bıçakladığı polis memuru hayatını kaybetti. Diğer polisler tarafından ateş açılarak etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında bulunan Rambouillet bölgesindeki bir karakolda yerel saatle 14.30 sıralarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Bir saldırganın karakolda bıçakla kadın bir polis memurunu yaraladığı bildirildi. Diğer polislerin açtığı ateş sonucu etkisiz hale getiren saldırganın gözaltına alındığı aktarıldı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan polisin ise hayatını kaybettiği duyuruldu.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, polis memurunun saldırı sonucu hayatını kaybettiği karakola doğru yola çıktığını ifade etti.

Son dakika... - Paris'te karakolda bıçaklı saldırı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KAPLAN

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