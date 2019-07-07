Paris'te kadın cinayetleri protesto edildi
Fransa’nın başkenti Paris’te yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, kadın cinayetleri protesto edildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, kadına karşı şiddet protesto edildi.
Başkentteki Republique Meydanı'nda kadın hakları alanında çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, kadına yönelik şiddetin cezasız kalmamasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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