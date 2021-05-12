Paris'te, İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek gösteri yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paris'te, İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek gösteri yasaklandı

Paris'te, İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek gösteri yasaklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransız polisi, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için başkent Paris'te yapılmak istenen gösteriyi yasakladı.

Fransız polisi, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için başkent Paris'te yapılmak istenen gösteriyi yasakladı.

Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular, kısa süre Filistin lehine slogan attı. Gösteride Filistin bayrakları da taşındı.

Yoğun güvenlik önlemi alan polis, gösterinin yapılmasını yasakladı ve protestoculardan meydanı terk etmesini istedi. Polis çok sayıda göstericiye para cezası kesti.

Bunun üzerine gösteri sona erdi ve protestocular dağıldı.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorunlu tahliyesi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk 56 Filistinli şehit oldu, 320 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Apartmanda oyun oynayan Filistinli çocuklar İsrail füzelerinin hedefi olmaktan 1 saniye arayla kurtuldu
Apartmanda oyun oynayan Filistinli çocuklar İsrail füzelerinin hedefi olmaktan 1 saniye arayla kurtuldu
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında şehit sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında şehit sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi.
İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim noktalarını vurmasına karşılık Gazze'den İsrail'e 100 roket daha atıldı
İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim noktalarını vurmasına karşılık Gazze'den İsrail'e 100 roket daha atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Paris'te, İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek gösteri yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 19:27:23. #1.14#

title