Macron'un Reformlarını Beğenmeyen Parisliler, Sokakları Savaş Alanına Çevirdi!

Paris'te işçi sendikalarına üye binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni çalışma yasalarına karşı kazanılmış haklarını savunmak için yürüdü.

ÇALIŞMA YASASINI PROTESTO ETMEK İÇİN SOKAĞA İNDİLER

Başkent Paris'te işçi sendikalarının öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başta "Çalışma Yasası" olmak üzere bazı reformları protesto etmek için sokağa indi.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VİTRİNLERİNİ KIRDILAR

Macron'un yeni çalışma yasalarına karşı kazanılmış haklarını savunmak için yürüyen protestocular ile arasında yüzleri maskeli genç banka şubelerini taşladı, sigorta şirketlerinin vitrinlerini kırdı, olayı görüntülemek isteyen gazetecileri tartakladı.

METRO GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Yürüyüş yapılacağını bilen bazı iş yerleri vitrinlerini tahta panolarla kapatırken, yürüyüş güzergahı üzerindeki metro istasyonları giriş ve çıkışları kapatıldı.

YÜRÜYÜŞE 8 BİN KİŞİ KATILDI

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre 8 bin kişinin yürüdüğü belirtilirken, gösteriyi düzenleyen sendikalar 20 binden fazla kişinin gösteriye katıldığını açıkladı.