Paris'te greve giden havalimanı çalışanları terminal kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paris'te greve giden havalimanı çalışanları terminal kapattı

Paris'te greve giden havalimanı çalışanları terminal kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'nın başkenti Paris'te bazı prim ve ikramiyelerde kesintisi yapılmasını öngören yeni düzenleme nedeniyle grev kararı alan havalimanı çalışanları, Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bazı prim ve ikramiyelerde kesintisi yapılmasını öngören yeni düzenleme nedeniyle grev kararı alan havalimanı çalışanları, Charles de Gaulle Havalimanı'nda terminal kapattı. Polis biber gazıyla müdahalede bulunurken, taraflar arasında arbede çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki havalimanının çalışanlarından oluşan Unsa, CGT ve CFE-CGC sendikalarının üyeleri, havalimanlarını işleten Paris Havalimanları (ADP) şirketinin bazı ikramiye ve primlerin kaldırılmasını içeren "iş sözleşmelerine uyum planının geri çekilmesi" çağrısında bulunarak 1-5 Temmuz arasında grev kararı aldı. Bugün Charles de Gaulle Havalimanı'nda bir araya gelen yaklaşık 400 çalışan, 2E terminalini kapatırken, hava trafiğinde en az 1 saat aksama yaşandı. Yolcuların diğer terminallere yönlendirildiği, ancak bazılarının uçuşları kaçırdığı öğrenildi. Unsa üyesi Luis Mendes, havalimanında yaptığı açıklamada, "Planı ve yaklaşık yüzde 20'ye varan kesintiyi reddediyoruz" ifadesini kullandı. Havacılık sektörünün korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğinin farkın olduğunu dile getiren Mendes, "Konjonktürel olarak gösterilen çabalara karşı hazırız, ancak yapısal ve daimi değişiklere değil" dedi.

Havalimanında arbede

Fransız polisinden ise greve müdahale gecikmedi. Polis, protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandı. Havalimanında tansiyonun giderek artmasıyla iki taraf arasında arbede yaşandı. Yolcuların ve çocukların da gazdan etkilendiği belirtildi.

Paris'in diğer havaalanı olan Orly'de de yaklaşık 250 kişi toplandı. Charles de Gaulle'e göre burada olumsuz bir durum yaşanmazken, az da olsa uçuşlarda aksama yaşandığı kaydedildi.

Paris Havalimanları (ADP) şirketi, 2020'de gelirinin yüzde 80 oranında düştüğünü, işten çıkarmaları önlemek için böyle bir önlem alındığını savundu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şener Şen Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paris'te greve giden havalimanı çalışanları terminal kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:31:39. #1.15#

title