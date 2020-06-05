Paris'te Gözünü Kaybeden Foto Muhabiri Yalçın Olay Yerinde Paris'te altı ay önce hükümetin emeklilik reformuna karşı genel greve çıkan binlerce göstericinin eylemini izleyen foto muhabiri Mustafa Yalçın, gözüne isabet eden plastik el bombasıyla yaralanmıştı.

Paris'te altı ay önce hükümetin emeklilik reformuna karşı genel greve çıkan binlerce göstericinin eylemini izleyen foto muhabiri Mustafa Yalçın, gözüne isabet eden plastik el bombasıyla yaralanmıştı. Yalçın olayın ardından ilk kez Republique Meydanı'nı ziyaret etti