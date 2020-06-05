Paris'te Gözünü Kaybeden Foto Muhabiri Yalçın Olay Yerinde
Paris'te altı ay önce hükümetin emeklilik reformuna karşı genel greve çıkan binlerce göstericinin eylemini izleyen foto muhabiri Mustafa Yalçın, gözüne isabet eden plastik el bombasıyla yaralanmıştı.
05.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:47
Paris'te altı ay önce hükümetin emeklilik reformuna karşı genel greve çıkan binlerce göstericinin eylemini izleyen foto muhabiri Mustafa Yalçın, gözüne isabet eden plastik el bombasıyla yaralanmıştı. Yalçın olayın ardından ilk kez Republique Meydanı'nı ziyaret etti
Kaynak: DailyMotion.com