Paris'te göçmenlerin yaşadığı binada yangın çıktı: 8 yaralı
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Paris'te göçmenlerin yaşadığı binada yangın çıktı: 8 yaralı

29.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:29
Paris'te göçmenlerin yaşadığı binada yangın çıktı: 8 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te göçmenlerin kaldığı binada çıkan yangında, yaralanan 8 kişiden 5'inin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te göçmenlerin kaldığı binada çıkan yangında, yaralanan 8 kişiden 5'inin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'in 18. bölgesinde göçmenlerin yaşadığı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

8 kişinin yaralandığı yangında, yaralılardan 5'i hastaneye kaldırıldı, 360 kişi de tahliye edildi.

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Alevlerin üst katlara sıçramasıyla mahsur kalan bir grup, itfaiye merdiveniyle binadan çıkarılabildi.

Binanın 1. katındaki ortak kullanılan mutfaktan başlayan yangında, alevlerin daha sonra 2. ve 3. katlara sıçradığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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