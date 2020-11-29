Paris'te göçmenlerin yaşadığı binada yangın çıktı: 8 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te göçmenlerin kaldığı binada çıkan yangında, yaralanan 8 kişiden 5'inin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te göçmenlerin kaldığı binada çıkan yangında, yaralanan 8 kişiden 5'inin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'in 18. bölgesinde göçmenlerin yaşadığı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

8 kişinin yaralandığı yangında, yaralılardan 5'i hastaneye kaldırıldı, 360 kişi de tahliye edildi.

Alevlerin üst katlara sıçramasıyla mahsur kalan bir grup, itfaiye merdiveniyle binadan çıkarılabildi.

Binanın 1. katındaki ortak kullanılan mutfaktan başlayan yangında, alevlerin daha sonra 2. ve 3. katlara sıçradığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru