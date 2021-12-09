Paris'te göçmenlere yönelik kılıçlı saldırı - Haberler
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Paris'te göçmenlere yönelik kılıçlı saldırı

Paris'te göçmenlere yönelik kılıçlı saldırı
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişinin göçmenleri kılıçla yaraladığı "ırkçı" saldırıyla ilgili soruşturma açıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişinin göçmenleri kılıçla yaraladığı "ırkçı" saldırıyla ilgili soruşturma açıldı.

Bercy Parkı'nda çadırlarda yaşayan düzensiz göçmenler, dün, uyudukları vakitte bir kişinin kılıçlı saldırısına uğradı.

Saldırgan kılıcıyla göçmenlerin çadırlarını kesmeye başlayınca kendisine müdahale etmek isteyen 2 Sudanlı göçmeni de kılıç darbesiyle yaraladı.

Yaralı göçmenlerden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Paris Büyükşehir Belediyesinin mültecilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Ian Brossat, saldırıyı "ırkçı" olarak niteledi.

Saldırganın "Yabancılardan bıktık" diyerek saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Olay yerine gelen polislerce etkisiz hale getirilip gözaltına alınan şahıs hakkında "kasıtlı şiddetten" soruşturma başlatıldı.

Calais kentinde de daha önce, İngiltere'ye geçmek için bekleyen düzensiz göçmenlerin yaşadığı çadırları, polisler ve alandaki diğer yetkililerin ellerinde bıçaklarla kestiği anlar görsellere yansımıştı.

Görüntüler insan hakları savunucularının tepkisine neden olmuştu.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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