Paris'te Eylemciler Barikatlar Kuruyor, Polis Gazla Müdahale Ediyor (Aktüel)

Paris'te sarı yeleklilerin eylemleri ağırlıklı olarak Zafer Takı çevresi ve Şanzelize Caddesi'nde devam ediyor.

Eylemciler iş yerlerinin ön cephelerine, vidrinlerine koruma amaçlı yerleştirilmiş olan tahta plakaları söküyor. Bunlardan kimisini yakan göstericiler kimisi ile de barikatylar kurmaya çalışıyor. Polis ise göstericilere biber gazı ile müdahelede bulunuyor. - Duruel