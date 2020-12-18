Paris'te eşini rehine alan adam eşini öldürüp intihar etti

Paris'in kuzeyinde yaşanan rehine krizi son buldu. Kendisinden boşanmak isteyen eşini rehin alan adam ve eşi ölü bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde, Val d'Oise bölgesinin Domont kentinde, bir şirket sahibi şirket binasında boşanma davası açan eşini rehin aldı.

En az 2 kişiyi yaraladığı öğrenilen silahlı adamın karısını öldürüp intihar ettiği bildirildi.

Kimliği henüz açıklanamayan adamın daha önce eşine şiddet uygulamaktan ceza aldığı ve eşi ile boşanma evresinde oldukları öğrenildi.

Konu hakkında Pontoise savcılığı soruşturma başlattı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı