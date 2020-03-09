Paris'te "Erdoğan Avrupa'nın Düşmanı" pankartı açan Fransızlara 24 saatlik gözaltı
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Paris'te "Erdoğan Avrupa'nın Düşmanı" pankartı açan Fransızlara 24 saatlik gözaltı

Paris'te 'Erdoğan, Avrupa'nın Düşmanı' pankartı açan Fransızlara 24 saatlik gözaltı

09.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:31
Paris'te

Paris'te 'Erdoğan, Avrupa'nın Düşmanı' pankartı açan Fransızlara 24 saatlik gözaltı


Idlib'de yaşanan çatışmalar sonrası mültecileri Yunanistan sınırına taşıyan Türk hükümetinin bu politikası Fransa'nın başkenti Paris'te protesto edildi. Protesto sırasında "Erdoğan Avrupa'nın Düşmanı" pankartını açan Fransız ve Yunan göstericiler gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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