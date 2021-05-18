Paris'te düzenlenen uluslararası konferansta çok sayıda ülke, Sudan'ın borçlarını silme sözü verdi
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Paris'te düzenlenen uluslararası konferansta çok sayıda ülke, Sudan'ın borçlarını silme sözü verdi

Paris'te düzenlenen uluslararası konferansta çok sayıda ülke, Sudan'ın borçlarını silme sözü verdi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Sudan'da demokratik dönüşümü ve yatırım ortamını desteklemek için Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen uluslararası konferansta çok sayıda ülke Sudan'ın borçlarını silme sözü verdi.

Sudan'da demokratik dönüşümü ve yatırım ortamını desteklemek için Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen uluslararası konferansta çok sayıda ülke Sudan'ın borçlarını silme sözü verdi.

Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, çok sayıda ülke ve finansman kuruluşu başta enerji, tarım ve altyapı projeleri olmak üzere Sudan ekonomisinin çeşitli sektörlerine yatırım yapma sözü verdi.

Fransa, Sudan'ın Paris Kulübü'ndeki 5 milyar dolar değerindeki alacağını iptal ettiğini ve bu ülkeye Uluslararası Para Fonuna (IMF) olan borçlarını ödemesi için 1,5 milyar dolarlık köprü kredisi sağlayacağını duyurdu.

Norveç, Sudan'ın 30 yıldır yaşadığı izolasyonun ardından ekonomik durumunu iyileştirme çabalarına destek olarak 4,5 milyar dolarlık borcunu iptal ettiğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Sudan'ın borçlarını silmeye hazır olduğunu ifade etti. İngiltere, Paris Kulübü'nü ve tüm ülkeleri Sudan'ın borçlarını silmeye çağırdı.

ABD, İsveç ve Kuveyt temsilcileri de Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler Girişimi çatısı altında Sudan'ın borçlarını hafifletmeye hazır olduklarını belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Arap Birliğinin Sudan'da 100 milyon dolar değerinde bir grup kalkınma projesini yapacağını açıkladı.

"Sudan'ın desteğe ihtiyacı var"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan, Sudan'ın ülkedeki barışı tesis edebilmek için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Sudan'ın tüm uluslararası sözleşmelere, insan haklarına, iyi komşuluğa, bölgesel ve uluslararası iş birliğine olan bağlılığını teyit eden Burhan, geçiş döneminin özgürlüğe, barışa ve adalete ulaşmak için emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Burhan, "Takip edilecek bir model olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Sudan'daki demokratik geçişi desteklemek için konferansın Sudan için doğru yönde önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Oturumun sonunda IMF Başkanı Kristalina Georgieva, söz veren ülkeleri taahhütlerini IMF'ye yazılı olarak göndermeye çağırdı ve "Bu harika projede birlikteyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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