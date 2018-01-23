Paris'te Dışişleri Bakanları Aile Fotoğrafı Çektirdi
Fransa’nın başkenti Paris’e, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere gelen çeşitli ülkelerin dışişleri bakanları, aile fotoğrafı çektirdi.
Fransa'nın başkenti Paris'e, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere gelen çeşitli ülkelerin dışişleri bakanları, aile fotoğrafı çektirdi.
Fransa'nın başkenti Paris'te "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere gelen çeşitli ülkelerin dışişleri bakanları, aile fotoğrafı çektirdi. - PARİS