Paris'te Covid-19'dan her 12 dakikada 1 hasta yoğun bakıma alınıyor
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Paris'te Covid-19'dan her 12 dakikada 1 hasta yoğun bakıma alınıyor

11.03.2021 23:58 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:10
Paris'te Covid-19'dan her 12 dakikada 1 hasta yoğun bakıma alınıyor

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, Başkent Paris'te Covid-19 nedeni ile her 12 dakikada 1 hastanın yoğun bakıma alındığını ifade etti.

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, Başkent Paris'te Covid-19 nedeni ile her 12 dakikada 1 hastanın yoğun bakıma alındığını ifade etti.

Fransa sağlık bakanı Oliver Veran düzenlediği basın toplantısında, başkent Paris'teki Covid-19 durumunun "özellikle endişe verici" olduğunu ve Paris bölgesinde her 12 dakikada 1 yeni hastanın yoğun bakıma alındığını belirtti. Paris bölgesinde yoğun bakım ünitelerindeki kişi sayısının şu anda bin 100'e yakın olduğunu ve mevcut eğilim devam ederse Mart ayı sonunda bin 500'e ulaşabileceğini ifade eden Veran, bu seviyenin bölgenin hastane sistemi için "kritik" olacağını ekledi. Bölgeler arası hasta transferi olabileceğini aktaran Veran, "İle-de-France'dan diğer hastanelere veya Fransa genelinde diğer bölgelere tahliye edilebilecek onlarca hatta yüzlerce hastadan bahsediyoruz" dedi.

Vakaların 3'te 2'sinin mutasyonlu vakalar olduğunu aktaran Veran, bölgedeki Covid-19 hastalarının sayısında çok keskin bir artışla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Veran, "Şu anda mutasyonların daha bulaşıcı ve daha tehlikeli olduğunu ve artık Fransa'daki enfeksiyonların üçte ikisinden fazlasını temsil ettiğini söyleyebiliriz" dedi.

Veran, salgının mevcut hızında devam etmesi halinde hükümetin bölgede ekstra kısıtlayıcı önlemler alacağını açıkladı.

Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 990 bin 331'e, toplam can kaybı ise 89 bin 830'a yükseldi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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