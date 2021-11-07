Paris'te çevreciler sokağa indi

Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler, iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınmamasını protesto ederek, küresel iklim değişikliğinden sorumlu tuttukları 10 gelişmiş ülke liderinin fotoğraflarını astı.

Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler, küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle gelişmiş ve zengin ülkeler ile bu ülkelerin liderlerini protesto etti. Paris Belediye binası önünde 25 kuruluşun desteğiyle düzenlenen gösteride çevreciler, küresel iklim değişikliğinden ve çevre kirliliğinden sorumlu tuttukları 10 ülkenin liderlerinin posterlerini astı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de dahil olmak üzere 10 gelişmiş ülkenin liderlerini küresel ısınmayla mücadeleye yönelik vaatlerini yerine getirmemekle suçlayan çevreciler, liderlerin sera gazı salınımının azaltılmasına ilişkin sözler verdiğini ancak eyleme geçme konusunda "ikiyüzlü" davrandıklarını savundu.

İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim'de başlayan ve 12 Kasım'a kadar devam edecek küresel iklim zirvesi kapsamında bir araya gelen gelişmiş ülke liderlerinin dikkatini çekmek üzere Paris'te düzenlenen gösteride küresel ısınmaya karşı önlem alınması için çağrıda bulunuldu. Paris Anlaşması'ndan 6 yıl sonra dünya genelinde sıcaklıklardaki artışı 2 derecenin altında tutmayı amaçlayan liderlere çağrıda bulunan çevreciler, her yıl iklim felaketlerinin artış gösterdiğine dikkat çekti. 2021 yazındaki yangınlar, sel baskınları, kasırgalar, kuraklıklar, sıcak hava dalgalarına dikkat çeken göstericiler, özellikle güney ülkelerinde yoksulluğun giderek arttığının da altını çizdi. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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