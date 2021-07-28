Paris'te çalınan yaklaşık 2 milyon Euro'luk mücevherin çoğu ele geçirildi
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Paris'te çalınan yaklaşık 2 milyon Euro'luk mücevherin çoğu ele geçirildi

Paris'te çalınan yaklaşık 2 milyon Euro'luk mücevherin çoğu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransız basını, yetkililerin başkent Paris'teki ünlü Chaumet kuyumcusundan çalınan yaklaşık 2 milyon Euro değerindeki mücevherin çoğunun ele geçirdiğini ve 2 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

Fransız basını, yetkililerin başkent Paris'teki ünlü Chaumet kuyumcusundan çalınan yaklaşık 2 milyon Euro değerindeki mücevherin çoğunun ele geçirdiğini ve 2 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve 1780 yılından bu yana faaliyette olan ünlü Chaumet kuyumcusu, dün kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı soyguna uğramıştı. Ülkenin en prestijli ve eski kuyumcularından olan Chaumet'e elektrikli scooterla gelen hırsız, yaklaşık 2 milyon Euro değerindeki mücevheri çalarak kayıplara karışmıştı. Paris Savcılığı tarafından soruşturma başlatılan soygunla ilişkin bugün Fransız basınında yer alan haberlerde, Fransız yetkililerin çalınan mücevherin çoğunu ele geçirildiği belirtildi. Soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, yetkililerin Fransa'nın Almanya sınırında yer alan Metz kenti yakınlarındaki bir otoyol dinlenme tesisinde 2 şüpheliyi gözaltına alındığını ifade edilirken, Fransız polisinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan 2009 Kasım ayında Chaumet'in Place Vendöme'daki şubesi yine bir soygunun hedefi olmuş ve 1,9 milyon Euro'luk kayıp yaşanmıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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