Paris'te bölge belediye başkanı Suriyeli Kürtlere 200 bin euro yardım yapılacağını duyurdu
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Paris'te bölge belediye başkanı Suriyeli Kürtlere 200 bin euro yardım yapılacağını duyurdu

Paris'in 10. Bölge Belediye Başkanı Alexandra Cordebard Suriyeli Kürtler için 200 bin euroluk yardım topladıklarını duyurdu. Söz konusu yardımın insani yardım kapsamında yapıldığı belirtildi.

21.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:19
Paris'te bölge belediye başkanı Suriyeli Kürtlere 200 bin euro yardım yapılacağını duyurdu

'in 10. Bölge Belediye Başkanı Alexandra Cordebard Suriyeli Kürtler için 200 bin euroluk yardım topladıklarını duyurdu. Söz konusu yardımın insani yardım kapsamında yapıldığı belirtildi.


Belediye Başkanı Cordebard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parisliler Suriyeli Kürtlere ne borçlu olduğunu ve onları terk etmemeleri gerektiğini biliyor. Paris'teki konsey toplantısında istisnai olarak 200 bin euroluk bir acil yardım yaptık. Bu yardım Suriye'nin kuzeyindeki ACTED ve Medecine du monde programlarına aktarılacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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