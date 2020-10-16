Paris'te bir öğretmen kafası kesilerek öldürüldü, terör saldırısı soruşturması başlatıldı
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BBC

Paris'te bir öğretmen kafası kesilerek öldürüldü, terör saldırısı soruşturması başlatıldı

16.10.2020 23:02 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:45
Paris'te bir öğretmen kafası kesilerek öldürüldü, terör saldırısı soruşturması başlatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te sınıfta öğrencilerine Hazreti Muhammed karikatürü gösterdiği iddia edilen bir tarih öğretmeni okul çıkışında kafası kesilerek öldürüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'te sınıfta öğrencilerine Hazreti Muhammed karikatürü gösterdiği iddia edilen bir tarih öğretmeni okul çıkışında kafası kesilerek öldürüldü.

Saldırganın daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Paris'in kuzey batısındaki Conflans-Sainte-Honorine banliyösünde yerel saatle 17.00 sularında meydana gelen olayla ilgili olarak terör saldırısı soruşturması başlatıldı.

Eğitim Bakanı Jean Michel Balnquer, Twitter mesajında, öğretmenin öldürülmesinin Fransa Cumhuriyeti'ne saldırı olduğunu ifade etti.

Bakan, "İslamcı terörizme" tek cevabın birlik ve katılık olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgeyi ziyaret edeceği, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ise Fas ziyaretini yarıda keserek Paris'e dönme kararı aldığı bildirildi.

Parlamentoda milletvekilleri öğretmenin anısına saygı duruşunda bulundu ve "menfur terör saldırısını" kınadı.

Saldırıyla ilgili ne biliniyor?

Erkek saldırganın elinde büyük bir bıçakla sokakta öğretmene saldırdığı ve kafasını kestiği bildirildi.

Saldırgan daha sonra kaçtı. Ancak sonra elindeki büyük bir bıçakla etraftakileri tehdit ettiği belirtildi.

Paris'te bir öğretmen kafası kesilerek öldürüldü, terör saldırısı soruşturması başlatıldı
Paris'te bir öğretmen kafası kesilerek öldürüldü, terör saldırısı soruşturması başlatıldı
Paris'te bir öğretmen kafası kesilerek öldürüldü, terör saldırısı soruşturması başlatıldı
BBC
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