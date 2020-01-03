Paris'te bıçaklı saldırı: Polis etkisiz hale getirdi
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Paris'te bıçaklı saldırı: Polis etkisiz hale getirdi

Paris'te yoldan geçenlere bıçakla saldıan bir kişinin polis tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

03.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:28
Paris'te bıçaklı saldırı: Polis etkisiz hale getirdi

'te yoldan geçenlere bıçakla saldıan bir kişinin tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel medya, Paris'in Villejuif Mahallesi Hautes-Bruyères parkında kimliği henüz bilinmeyen bir saldırganın yoldan geçen en az dört kişiye bıçakla saldırdığı ve polisin müdahale ettiğini bildirdi.  Polisin saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği ve olayın nedeni hakkında araştırma yaptığı belirtildi. 


Kaynak: DHA
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