Paris'te bıçaklı saldırı: 4 yaralı
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Paris'te bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

03.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:24
Paris'te bıçaklı saldırı: 4 yaralı

'nın başkenti 'te düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in banliyölerinden Villejuif'te bıçaklı saldırıyı düzenleyen saldırgan, tarafından ölü ele geçirildi.

Yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda, ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez olay yerine gitti.

Kaynak: AA
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