Paris'te bıçaklı saldırı: 4 yaralı

03.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:24

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in banliyölerinden Villejuif'te bıçaklı saldırıyı düzenleyen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.

Yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda, ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez olay yerine gitti.

Kaynak: AA