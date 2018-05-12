Fransa'da Yoldan Geçen Yayalara Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğü, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

SALDIRGAN, BIÇAKLA YAYALARA SALDIRDI

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte Opera Meydanı'na yakın bir bölgede, bir şüphelinin bıçakla yayalara saldırdığı belirtildi.

SALDIRGAN ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Saldırıda bir kişinin öldüğü, ikisi ağır 8 kişinin yaralandığı, bıçaklı saldırganın ölü ele geçirildiği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI, GÜVENLİK GÜÇLERİNİ KUTLADI

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, güvenlik güçlerini anında müdahale ve soğukkanlı tavırlarından dolayı kutladı.

Kamu yayıncısı France Info kanalı, saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Saldırganın kimliğiyle ilgili bilgi verilmezken, Paris Savcısının olay yerine gittiği ve basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.