Paris'te Askere Bıçaklı Saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te terörle mücadele devriyesindeki bir asker bıçaklı saldırıya uğradı.



Paris'te terörle mücadele operasyonları kapsamında devriye gezen bir askerin bıçaklı bir adam tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Olayın, Chatelet metro istasyonunda meydana geldiği, saldırıda askerin yaralanmadığı belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.



(İHA)