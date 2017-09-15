Paris'te Askere Bıçaklı Saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te terörle mücadele devriyesindeki bir askerin bıçaklı saldırıya uğradığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.



Paris'te terörle mücadele operasyonları kapsamında devriye gezen bir askerin bıçaklı bir adam tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Olayın, Chatelet metro istasyonunda meydana geldiği, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi. - PARİS