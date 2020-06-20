Paris'te artan ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi
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Paris'te artan ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te artan ırkçılığa ve polis şiddetine karşı gösteri ve yürüyüş düzenlendi.

20.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:32

Fransa'nın başkenti Paris'te artan ırkçılığa ve polis şiddetine karşı gösteri ve yürüyüş düzenlendi.

Fransa'da ırkçılık ve polis şiddetine karşı yapılan protestolar devam ediyor. Başkent Paris'te farklı gruplar tarafından artan ırkçılığa ve polis şiddetine karşı bugün gösteri ve yürüyüş düzenlenmek istendi. Eylemciler, başkentte 2007 yılında polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Lamine Dieng'i anmak için toplandı. Göstericiler, protestolar sırasında ayrıca polis tarafından öldürülen Cezayirli Sabrı, Senagalli İbrahim ve Adama Taore'yi andı. Çoğunluğu Kuzey Afrikalı göçmenler oluşan diğer bir grup ise protestosunda hükümetten sürekli oturma ve çalışma isteği talebinde bulunurken, Nation Meydanı'ndan Stalingard Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan gösteriler sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

(İHA)

Paris'te artan ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Kaynak: İHA

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