Paris'te, aracını kalabalığın üzerine sürdü: 1 yaralı
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Paris'te, aracını kalabalığın üzerine sürdü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te bir şoförün, aracını halkın üzerine sürmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir şoförün, aracını halkın üzerine sürmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-lysées yakınlarında bulunan George V caddesinde bir sürücü aniden aracını kalabalığın üzerine sürdü. Sürücü önce ileri sonra geriye aracı yüksek hızıyla sürüp yolda bulunanları ezdi. Çevrede bulunanlar, sürücüyü durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olayda ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polisin müdahalesi sonucu 34 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

-İHA-

Paris'te, aracını kalabalığın üzerine sürdü: 1 yaralı
Paris'te, aracını kalabalığın üzerine sürdü: 1 yaralı
Paris'te, aracını kalabalığın üzerine sürdü: 1 yaralı
Paris'te, aracını kalabalığın üzerine sürdü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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