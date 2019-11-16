Paris'te 9 Aralık'ta Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek
Haberler » Dünya » Paris'te 9 Aralık'ta Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek - Haber

Paris'te 9 Aralık'ta Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek

Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.

16.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 16.11.2019 11:47
Paris'te 9 Aralık'ta Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek

Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.


Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki krizin ele alınacağı zirvenin 9 Aralık'ta yapılacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et