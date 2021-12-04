Paris'te 7 farklı bölgede Sarı Yelekliler protestosu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paris'te 7 farklı bölgede Sarı Yelekliler protestosu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Paris'te 7 farklı bölgede Sarı Yelekliler protestosu

Fransa'nın başkenti Paris'te 7 farklı noktada Sarı Yelekliler yeniden sokağa indi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 7 farklı noktada Sarı Yelekliler yeniden sokağa indi.

Fransa'da 2018'de akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yeleklilerin protestoları devam ediyor. Başkent Paris'te 7 farklı noktada sokağa inen Sarı Yelekliler, polis ve jandarma eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Paris Valiliği, söz konusu protestolara lüks mağazaların bulunduğu cadde ve sokaklarda gösteri izni vermezken, yılbaşı hazırlıklarının başlaması ve mağazaların zarar görmemesi için gösteriler için onlarca polis ve jandarma görevlendirdi. - PARİS

Paris'te 7 farklı bölgede Sarı Yelekliler protestosu

Paris'te 7 farklı bölgede Sarı Yelekliler protestosu

Paris'te 7 farklı bölgede Sarı Yelekliler protestosu

Paris'te 7 farklı bölgede Sarı Yelekliler protestosu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title