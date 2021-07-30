Paris'te 3 günde 2'nci kuyumcu soygunu
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Paris'te 3 günde 2'nci kuyumcu soygunu

Paris'te 3 günde 2'nci kuyumcu soygunu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Dinh Van kuyumcusuna silah, elektrikli şok cihazı ve göz yaşartıcı gaz bombası ile giren 2 soyguncu, piyasa değeri 2 milyon euro olan mücevherle kayıplara karıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Dinh Van kuyumcusuna silah, elektrikli şok cihazı ve göz yaşartıcı gaz bombası ile giren 2 soyguncu, piyasa değeri 2 milyon euro olan mücevherle kayıplara karıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 gün içinde 2'nci kuyumcu silahlı soyguncuların hedefi oldu. Paris'in 4'üncü bölgesindeki Vieille-du-Temple caddesinde yer alan Dinh Van kuyumcusu yerel saatle 12.30 sıralarında soyuldu. Kuyumcuya gün ortasında silah, elektrikli şok cihazı ve göz yaşartıcı gaz bombası ile giren 30'lu yaşlardaki 2 şahıs, piyasa değeri 2 milyon euro olan mücevherle kayıplara karıştı. Soygunda imse yaralanmazken, güvenlik güçleri olayın ardından arama çalışmaları başlattı.

3 gün önce de Chaumet kuyumcusu soyulmuştu

Paris'te 27 Temmuz'da da ülkenin en prestijli ve eski kuyumcularından olan ünlü Chaumet kuyumcusu silahlı soygunun hedefi olmuş, kuyumcuya elektrikli scooterla giren hırsız yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevherle kayıplara karışmıştı. Fransız basınında yer alan haberlerde, 2 milyon euro değerindeki mücevherin çoğunun yetkililer tarafından ele geçirildiği ve 2 şüphelinin ise gözaltına alındığı ifade edilmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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