Paris sokaklarında korona sessizliği

Korona virüs salgınından korunmak üzere birçok ülkenin uyguladığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle dünyanın kültür başkenti olarak ünlenen Paris'te son bir aydır sessizlik yaşanıyor.

Korona virüs salgınından korunmak üzere birçok ülkenin uyguladığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle dünyanın kültür başkenti olarak ünlenen Paris'te son bir aydır sessizlik yaşanıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in dünyaca ünlü ve en kalabalık caddelerinden Chemps-Elysses Caddesi, salgının ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kaldı. Korona virüs salgını sonrası Paris'teki ünlü mağazaların önünde oluşan kuyruklardan eser kalmadı. Ünlü caddede bulunan kafeler de 40 gündür kapalı. Ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

Kentin sembollerinden Eyfel Kulesi çevresinde de sessizlik hakim. Fotoğraf çekmek için insanların neredeyse yarışa girdiği Eyfel Kulesi'nin çevresinin boş olduğu görülüyor. - PARİS

Kaynak: İHA