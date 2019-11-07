Paris sokaklarında kamp kuran bin 600 göçmen tahliye edildi

Paris sokaklarında kamp kuran bin 600 göçmen tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 göçmen, polisin düzenlendiği operasyonla spor salonlarına taşındı

07.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:13
Paris sokaklarında kamp kuran bin 600 göçmen tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 göçmen, polisin düzenlendiği operasyonla tahliye edildi.


Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris'in kuzeydoğusundaki 'Porte de la Chapelle' mahallesi ve 'Saint-Denis' banliyösünde yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 düzensiz göçmenin bulunduğu kamplar, polis operasyonuyla 'tahliye' edilip bölgedeki 15 spor salonuna taşındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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