Paris sokaklarında kamp kuran bin 600 göçmen tahliye edildi

07.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:13

Fransa'nın başkenti Paris'te yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 göçmen, polisin düzenlendiği operasyonla tahliye edildi.



Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris'in kuzeydoğusundaki 'Porte de la Chapelle' mahallesi ve 'Saint-Denis' banliyösünde yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin 600 düzensiz göçmenin bulunduğu kamplar, polis operasyonuyla 'tahliye' edilip bölgedeki 15 spor salonuna taşındı. Euronews.com'da Görüntüle