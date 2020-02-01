Paris savcısı, gizli askeri bilgileri sızdırmakla suçlanan gazeteciler hakkında takipsizlik verdi
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Paris savcısı, gizli askeri bilgileri sızdırmakla suçlanan gazeteciler hakkında takipsizlik verdi

Paris savcısı, Yemen iç savaşında Fransa yapımı silahların kullanıldığını haberleştiren Fransız gazeteciler hakkında başlatılan soruşturmayı kapattı.

01.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:07
Paris savcısı, gizli askeri bilgileri sızdırmakla suçlanan gazeteciler hakkında takipsizlik verdi

savcısı, iç savaşında yapımı silahların kullanıldığını haberleştiren Fransız gazeteciler hakkında başlatılan soruşturmayı kapattı.


Soruşturmayı yürüten Remy Heitz, gazetecileri, bundan sonra askeri gizli bilgilerin korunmasıyla ilgili yasaya saygı göstermeleri uyarısında bulundu. Savcı, bununla birlikte gazeteciler hakkındaki suçlamalarla ilgili soruşturmayı sürdürmeme kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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