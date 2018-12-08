Paris 'Sarı Yelekliler'in Protestolarına Hazırlanıyor

Fransa'nın başkenti Paris'teki birçok müze, anıt ve mağaza, Sarı Yelekliler'in protestoları sebebiyle bugün kapalı olacak. Polis ise çeşitli bölgelerde konuşlanmaya başladı.

Fransa, bugün hükümetin yetersiz ekonomi politikalarını eleştiren Sarı Yelekliler tarafından gerçekleştirilecek şiddetli protestolara hazırlanıyor. Tedbir amacıyla başta Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi olmak üzere birçok turistik mekan, anıt ve mağaza kapalı olacak. Protestoların şiddetinin artmasını bekleyen polis çeşitli yerlerde konuşlanmaya başladı. Başkent Paris'te 8 bin polis memuru göreve hazırlanırken ülke genelinde ise 89 bin polisin görev alması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bugün gerçekleşecek protestolarda 'radikal grupların ve isyancıların' boy göstereceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Sarı Yelekliler haftalardır akaryakıt zamlarını protesto ederek ülkeyi adeta savaş alanına çevirdi. Eyleme ambulans şoförleri, öğrenciler ve itfaiyeciler de katıldı. Eylemlerde 4 kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi binden fazla kişi yaralandı. Polisin ise 400'den fazla protestocuyu gözaltına aldığı biliniyor. - PARİS