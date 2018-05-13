Paris Saldırganı Çeçen Uyruklu Fransız Vatandaşı
Polis tarafından olay yerinde vurularak öldürülen 21 yaşındaki Çeçen uyruklu saldırganın 2010'da Fransız vatandaşlığı aldığı ve 2016'dan beri radikalleşme riskiyle istihbarat birimlerinin takibinde olduğu belirtildi.
Polis tarafından olay yerinde vurularak öldürülen 21 yaşındaki Çeçen uyruklu saldırganın 2010'da Fransız vatandaşlığı aldığı ve 2016'dan beri radikalleşme riskiyle istihbarat birimlerinin takibinde olduğu belirtildi.
Kaynak: Euronews.com