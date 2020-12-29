Paris Saint Germain, Thomas Tuchel'in sözleşmesini feshetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Paris Saint Germain, Thomas Tuchel'in sözleşmesini feshetti

29.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:41
Paris Saint Germain, Thomas Tuchel'in sözleşmesini feshetti

Paris Saint Germain, Teknik Direktör Thomas Tuchel'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Paris Saint Germain, Teknik Direktör Thomas Tuchel'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı. Fransız ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sportif durumunun kapsamlı bir analizinden sonra Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel'in sözleşmesini feshetmeye karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklanan kararın ardından Paris Saint-Germain Başkanı Nasser El-Khelaifi, ayrılığın ardından Tuchel ve ekibine teşekkür etti.

Paris temsilcisinin Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevine Arjantinli çalıştırıcı Pochettino'yu getirmesi bekleniyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Cahit Özkan Engin Özkoç Mehmet Nuri Yaşar Güler
Magazin Seda Sayan Seren Serengil Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Metin Oktay Fatih Terim Domagoj Vida Samet Aybaba
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paris Saint Germain, Thomas Tuchel'in sözleşmesini feshetti | Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 12:44:23. #1.14#
title