Paris Saint-Germain Tarihinde Atılan En İyi Frikik Golleri
Paris Saint-Germain tarihinde serbest vuruşlardan atıllan en güzel golleri sizler için derledik. Ronaldinho, Neymar veya Zlatan Ibrahimovic'in ayağından çıkan goller Dugout farkıyla sizlerle.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14
Paris Saint-Germain tarihinde serbest vuruşlardan atıllan en güzel golleri sizler için derledik. Ronaldinho, Neymar veya Zlatan Ibrahimovic'in ayağından çıkan goller Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout