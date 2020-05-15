Paris Saint-Germain Tarihinde Atılan En İyi Frikik Golleri Paris Saint-Germain tarihinde serbest vuruşlardan atıllan en güzel golleri sizler için derledik. Ronaldinho, Neymar veya Zlatan Ibrahimovic'in ayağından çıkan goller Dugout farkıyla sizlerle.

Paris Saint-Germain tarihinde serbest vuruşlardan atıllan en güzel golleri sizler için derledik. Ronaldinho, Neymar veya Zlatan Ibrahimovic'in ayağından çıkan goller Dugout farkıyla sizlerle. Kaynak: Dugout