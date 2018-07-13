Paris Saint-Germain, Neymar Takımda Kalsın Diye 50 Milyon Euroluk Sözleşme Teklifinde Bulunacak

Paris Saint-Germain Başkanı Nasır el-Halifi, Neymar'ı elinde tutmak için kesenin ağzını açtı. Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından yıldız arayışına giren Real Madrid'de ilk aday Neymar. 222 milyon Euro ile tarihi transfere imza atan PSG, Brezilyalı yıldızı takımda tutmak için sözleşme koşullarını gözden geçirme kararı aldı.

50 MİLYON EUROLUK YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

Neymar, Fransız kulübüyle yıllık 37 milyon Euro değerinde beş yıllık bir sözleşme imzalamıştı. PSG yeni hamlesiyle 26 yaşındaki yıldıza yılda 50 milyon Euro değerinde bir maaş teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Şu an yıllık 40 milyon Euro maaşla Lionel Messi en çok kazanan futbolcu konumunda. Sözleşmesinde serbest bırakılma şartı bulunmayan Real Madrid'in planı, Neymar'ın PSG'yi kendisini satması için ikna etmek ancak PSG yönetimi bu yeni maaş teklifiyle transferi engelleyeceğini umuyor. Real Madrid'in bu planı başarısız olması halinde B planı olarak Neymar'ın takım arkadaşı olan Kylian Mbappe öne çıkıyor.

NEYMAR KALSIN DİYE YENİ FİZYOTERAPİST ALDI

PSG yönetimi, ayrıca Neymar'ı takımda tutmak ve kendisinin huzurunu sağlamak için Milli takımdan Brezilyalı futbolcunun fizyoterapisti Bruno Mazziotti'yi işe aldı.

(Ntv Spor)