Paris Saint Germain - Montpellier maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Fransa Ligue 1 maçında bu hafta Paris Saint Germain - Montpellier karşılaşması olacak. Tüm dünyada yayınlanacak olan ve futbol severlerin merakla takip ettiği Fransa Ligue 1 Paris Saint Germain - Montpellier hangi kanalda, saat kaçta olacak? belli oldu.

Fransa'nın en gözde maçlarından biri olan Fransa Ligue 1 maçları, aynı zamanda dünyada futbol severlerin ilgiyle takipte kaldığı maçtır. Tarafların hem ekran karşısında yaşayacağı aç heyecanında Fransa Ligue 1 Paris Saint Germain - Montpellier maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

PARİS SAİNT GERMAİN - MONTPELLİER MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Fransa Ligue 1 Paris Saint Germain - Montpellier maçı, Paris'de Parc des Princes,'da gerçekleşecek. Fransa Ligue 1 Paris Saint Germain - Montpellier maçı, Bein Sports 4 Digitürk 80 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda Kablo TV 235 ve web üzerinden izlenebilecek.

PARİS SAİNT GERMAİN - MONTPELLİER MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

22 Ocak Cuma günü (bugün) oynanacak Fransa Ligue 1 Paris Saint Germain - Montpellier maçı Türkiye saatiyle 23:00'de başlayacak.