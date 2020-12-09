Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının ardından
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Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının ardından

09.12.2020 23:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:48
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının ardından

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında evinde Medipol Başakşehir'i 5-1 mağlup eden Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Thomas Tuchel, bu maçta iyi performans sergilediklerini ve sonuçtan çok mutlu olduklarını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında evinde Medipol Başakşehir'i 5-1 mağlup eden Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Thomas Tuchel, bu maçta iyi performans sergilediklerini ve sonuçtan çok mutlu olduklarını belirtti.

Tuchel, karşılaşma sonrasında dijital ortamda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu maçta iyi performans sergiledik. Sonuçtan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Thomas Tuchel, dünkü karşılaşmada dördüncü hakemin Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin, "Oyuncular sahayı terk ederek güçlü karar aldı. Rakiple dayanışma gösterdiler, cesaretle karar aldılar. Oyuncular soyunma odasında bu olaya tepki gösterdi." şeklinde konuştu.

Tuchel, olayın ardından durumun sakinleşmesini beklediklerini ve sükunetle çözmeye çalıştıklarını, oyuncularıyla futbol konuşmadıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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