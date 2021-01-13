Paris Saint Germain - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Paris Saint Germain - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

13.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:26
Paris Saint Germain - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fransa Süper Kupası bugün Paris Saint Germain - Marsilya arasında gerçekleşecek. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Fransa Süper Kupası Paris Saint Germain - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? ise merak konusu.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği Fransa Süper Kupası Paris Saint Germain - Marsilya maçı gerçekleşecek. Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de eş zamanlı olarak yayınlanacak Fransa Süper Kupası Paris Saint Germain - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? olacağı ise tarafların en çok merak etti sorudur.

PARIS SAINT GERMAIN - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris'te gerçekleşecek olan Fransa Süper Kupası Paris Saint Germain - Marsilya maçı Parc des Princes gerçekleşecek. Paris Saint Germain - Marsilya maçı Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 ve web üzerinden yayınlanacak.

PARIS SAINT GERMAIN - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

13 Ocak Çarşamba günü oynanacak Fransa Süper Kupası Paris Saint Germain - Marsilya maçı Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.

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